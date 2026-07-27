Bull-Dog Sauce präsentierte Quartalsergebnisse

Bull-Dog Sauce hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 135,31 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 3,71 Milliarden JPY gegenüber 3,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at