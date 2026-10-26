Bull-Dog Sauce verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bull-Dog Sauce lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Bull-Dog Sauce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24,26 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3,69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at