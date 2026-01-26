Bull-Dog Sauce veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bull-Dog Sauce stellte am 23.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 20,15 JPY gegenüber 23,56 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,86 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at