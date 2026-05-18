Bull Horn: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bull Horn hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bull Horn ein Ergebnis je Aktie von -0,990 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Bull Horn mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 83,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at