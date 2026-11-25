Bull Horn hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at