RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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30.08.2026 16:30:00
Bull Markets Rise, Bear Markets Fall: Here's How I Use Each to Build Wealth
You can make money in any stock market. Luckily, you only have to prepare for bullish and bearish markets. While each market has different catalysts that determine the bullishness or bearishness of the current trend, knowing how to navigate these markets can open the doors to higher returns.I optimize my portfolio and investment decisions to increase the probability of making money. It's not a guarantee, but having a game plan for each market type is better than being unprepared. Here's how I navigate bull and bear markets.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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