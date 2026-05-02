AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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02.05.2026 15:45:00

Bull vs. Bear: Is AMD Stock a Buy or Sell?

Continuing my "bull versus bear" series of articles on popular stocks, I turn my attention to Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). The stock has been on a roll, up more than 200% over the past year. However, can its momentum continue, or does the stock need to take a breather?Let's dive into the bullish and bearish arguments on this artificial intelligence (AI) stock to find out.After largely being left out of the initial training phase of the AI boom, AMD now finds itself well-positioned to be a huge winner as the market shifts toward inference and agentic AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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