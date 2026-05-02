AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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02.05.2026 15:45:00
Bull vs. Bear: Is AMD Stock a Buy or Sell?
Continuing my "bull versus bear" series of articles on popular stocks, I turn my attention to Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). The stock has been on a roll, up more than 200% over the past year. However, can its momentum continue, or does the stock need to take a breather?Let's dive into the bullish and bearish arguments on this artificial intelligence (AI) stock to find out.After largely being left out of the initial training phase of the AI boom, AMD now finds itself well-positioned to be a huge winner as the market shifts toward inference and agentic AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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29.04.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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28.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
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27.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
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27.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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27.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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24.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
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24.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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24.04.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
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|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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