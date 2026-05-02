Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
02.05.2026 20:31:00
Bull vs. Bear: Is Intel Stock a Buy or Sell?
Next in my series of "bull vs. bear" articles looking at the opposing investment theses of popular stocks, I'm going to take a look at Intel (NASDAQ: INTC). The stock has been on a huge run, up over 350% over the past year and more than 150% year to date, as of this writing.Let's see if the stock's momentum can keep going or if it's time to pump the brakes.After being nearly left for dead last year, Intel's stock has come roaring back. Things were so dire for the company less than a year ago that the U.S. government made the unprecedented move of investing $8.9 billion in the company's stock, equal to a nearly 10% stake. At the time, the $20.47 price was below Intel's then stock price, and the government also received five-year warrants to buy another 5% of the company, exercisable at $20 per share, if Intel retained a controlling interest in its foundry business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Intel Corp.
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 180,00
|11,30%
|Intel Corp.
|80,47
|-0,81%