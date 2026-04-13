Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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13.04.2026 11:36:00
Bull vs. Bear: Is Micron a Buy or Sell? Let's Look at the Bullish and Bearish Cases for the Stock.
In an ongoing series of articles, I'm looking at the bullish and bearish cases for some popular stocks. Next on the list is Micron (NASDAQ: MU), which, after a steep run-up over the past year, has become a hotly debated stock. Last month, it took a sharp tumble, but has since started to rebound back toward its highs.So, does Micron have more upside ahead, or will it return to giving back its gains? Micron is riding one of the market's most powerful trends: a booming market for digital memory. Currently, both DRAM (dynamic random access memory) and NAND (flash) are in short supply due to increased demand stemming from the AI infrastructure buildout, which has allowed suppliers to sharply increase prices. The company gets about 80% of its revenue from DRAM and 20% from NAND.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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