NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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11.04.2026 19:07:00

Bull vs. Bear: Is Nvidia a Buy or Sell? Let's Look at the Bullish and Bearish Cases for the Stock.

When you're looking to invest in a stock, it's always good to know both the bearish and bullish sides. That way, there tend to be fewer surprises, and you can make better-informed decisions as new information presents itself. The first stock I want to look at in an ongoing series of articles is Nvidia (NASDAQ: NVDA). Here are two perspectives.Nvidia is at the center of one of the most powerful technological trends the world has seen in artificial intelligence (AI). Its graphics processing units (GPUs) are the main chips used to power artificial AI infrastructure, where it commands an approximate 90% market share.The company has formed a wide moat through the ecosystem it has built around its GPUs. This starts with its CUDA software platform, where virtually all early foundational AI code was written on its platform and optimized for its chips. At the same time, its proprietary NVLink interconnect system essentially lets its chips act as one powerful unit.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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17.03.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
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