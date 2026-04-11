NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.04.2026 19:07:00
Bull vs. Bear: Is Nvidia a Buy or Sell? Let's Look at the Bullish and Bearish Cases for the Stock.
When you're looking to invest in a stock, it's always good to know both the bearish and bullish sides. That way, there tend to be fewer surprises, and you can make better-informed decisions as new information presents itself. The first stock I want to look at in an ongoing series of articles is Nvidia (NASDAQ: NVDA). Here are two perspectives.Nvidia is at the center of one of the most powerful technological trends the world has seen in artificial intelligence (AI). Its graphics processing units (GPUs) are the main chips used to power artificial AI infrastructure, where it commands an approximate 90% market share.The company has formed a wide moat through the ecosystem it has built around its GPUs. This starts with its CUDA software platform, where virtually all early foundational AI code was written on its platform and optimized for its chips. At the same time, its proprietary NVLink interconnect system essentially lets its chips act as one powerful unit.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
10.04.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
10.04.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|160,52
|2,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.