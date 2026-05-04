Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

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WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

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04.05.2026 05:25:00

Bull vs. Bear: Is Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock a Buy or Sell?

Continuing my series of "bull vs. bear" articles looking at the bull and bear theses of popular stocks, we come to Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). The stock has been a strong performer, up around 140% over the past year and 30% year to date, as of this writing.Let's dive into why the stock could keep hitting all-time highs, and why investors may want to take some profits.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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