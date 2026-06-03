Viking Holdings Aktie
WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010
|
03.06.2026 12:49:00
Bull vs. Bear: The Quick Take on Viking Therapeutics Stock
The debate over Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) will take another turn in Q3. As ever, you have to factor in what competitors such as Eli Lilly and Novo Nordisk are doing, as well as the unique selling point of Viking's key drug, VK2735.Image source: Getty Images.Weight-loss drugs come in injectable and oral forms. The initially approved drugs, including Novo Nordisk's Wegovy (semaglutide) and Eli Lilly's Zepbound (tirzepatide), are injectable. However, Novo Nordisk now has Wegovy approved in an oral formulation, and it's quickly gaining sales traction. Eli Lilly's recently approved oral pill, Foundayo (orforglipron), is also expected to do very well; the Wall Street consensus calls for $1.2 billion in Foundayo sales in 2026, compared with $19.6 billion for Zepbound.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
|
13.05.26
|Ausblick: Viking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Ausblick: Viking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QUICK CO LTD
|730,00
|-0,54%
|Viking Holdings Ltd Registered Shs
|88,14
|-1,55%
|Viking Therapeutics Inc
|25,25
|-9,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich niedriger -- Wall Street fällt -- Tokio schließt weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.