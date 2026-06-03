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WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010

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03.06.2026 12:49:00

Bull vs. Bear: The Quick Take on Viking Therapeutics Stock

The debate over Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) will take another turn in Q3. As ever, you have to factor in what competitors such as Eli Lilly and Novo Nordisk are doing, as well as the unique selling point of Viking's key drug, VK2735.Image source: Getty Images.Weight-loss drugs come in injectable and oral forms. The initially approved drugs, including Novo Nordisk's Wegovy (semaglutide) and Eli Lilly's Zepbound (tirzepatide), are injectable. However, Novo Nordisk now has Wegovy approved in an oral formulation, and it's quickly gaining sales traction. Eli Lilly's recently approved oral pill, Foundayo (orforglipron), is also expected to do very well; the Wall Street consensus calls for $1.2 billion in Foundayo sales in 2026, compared with $19.6 billion for Zepbound.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Viking Therapeutics Inc 25,25 -9,98% Viking Therapeutics Inc

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