IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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17.04.2026 17:06:00
Bull vs Bear: Is IonQ Stock a Buy or Sell?
Continuing my bull versus bear series of articles, looking at the bullish and bearish cases of some popular stocks, we come to IonQ (NYSE: IONQ).As an emerging industry, quantum computing stocks will have their fair share of both enthusiasts and doubters, and IonQ is no exception. The stock went on a huge run last year, but is now down about 60% from its highs, even after its shares surged after it was awarded a contract in the Defense Advanced Research Projects Agency's (DARPA) Heterogeneous Architectures for Quantum (HARQ) program.I'd expect significant volatility moving forward.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu IonQ
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26.02.26
|IonQ-Aktie deutlich fester: Quantencomputing-Spezialist wächst dynamisch und übertrifft Markterwartungen (finanzen.at)
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25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
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