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09.11.2026 06:31:29
Bulland Investments REIT JSC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bulland Investments REIT JSC präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Bulland Investments REIT JSC hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,1 Millionen EUR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen EUR erzielt hatte.
Redaktion finanzen.at
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