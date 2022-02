Bullenalarm! JPMorgan entdeckt bombensicheres Kaufsignal

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Bären können einpacken, nach dem Holperstart ins neue Jahr wird nämlich doch noch alles gut. Das jedenfalls meinen die Analysten von JPMorgan . Das Team um Mislav Matejka hat nach eigener Aussage ein fast unfehlbares Kaufsignal ausgemacht. Die Zeichen stehen damit an den Aktienmärkten klar auf Rally.Der Cboe Volatility Index (VIX) hat am 25. Januar um mehr als 50 Prozent seines gleitenden 1-Monats-Durchschnitts zugelegt, schreiben die JPMorgan-Strategen in ihrer Studie, die Bloomberg vorlegt.In den vergangenen drei Jahrzehnten habe sich dieser Indikator – außerhalb von Rezessionen – als 100 Prozent genau erwiesen.Seit 1990 sei das VIX-Signal 21 Mal ausgelöst worden, in den folgenden sechs Monaten habe der S&P 500 im Schnitt neun Prozent zugelegt. Nur ein einziges Mal habe das Signal in die Irre geführt: während der Finanzkrise 2008. Damals fiel der S&P 500 um 33 Prozent.Nicht nur der Indikator mache Mut, so Matejka. Positiv seien unter anderem Zuwächse bei den Firmenergebnissen und eine konjunkturelle Talsohle in China.Die Anlegerstimmung sei in den vergangenen Wochen einfach zu negativ gewesen.