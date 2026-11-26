Bullet Blockchain präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Bullet Blockchain hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 264,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at