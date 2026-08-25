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25.08.2026 06:31:29
Bullet Blockchain mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bullet Blockchain stellte am 23.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 600 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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