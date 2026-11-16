BullFrog AI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BullFrog AI veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BullFrog AI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at