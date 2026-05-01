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01.05.2026 06:31:29
Bullion Gold Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bullion Gold Resources hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Bullion Gold Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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