Trotz einer zähen Korrektur seit Juni 2026 hält Morgan Stanleys Chefstratege Mike Wilson an seinem Ziel für Mitte 2027 fest und traut dem Index sogar noch mehr zu.

Mike Wilson hält den S&P 500 Mitte 2027 bei 8.500 Punkten – 200 Punkte über dem offiziellen Morgan-Stanley-Ziel

Der Chefstratege sieht die seit Monaten laufende Börsenkorrektur in ihrer Schlussphase

Nach dem Ausverkauf bei Halbleiteraktien erkennt Wilson neue Einstiegschancen, warnt aber vor Risiken am KI-Kreditmarkt

Mike Wilson, Chief Investment Officer und US-Chefaktienstratege von Morgan Stanley, traut dem S&P 500 mehr zu als seine eigene Bank. Während Morgan Stanley für Mitte 2027 einen Indexstand von 8.300 Punkten prognostiziert, hält Wilson sogar 8.500 Punkte für erreichbar. Seine persönliche Einschätzung liegt damit 200 Punkte über dem offiziellen Kursziel des Instituts. Trotz der jüngsten Börsenkorrektur bleibt der Stratege optimistisch: Er sieht die Abwärtsbewegung in ihrer Schlussphase und erkennt insbesondere bei Halbleiteraktien neue Einstiegschancen.

Warum Mike Wilson dem S&P 500 mehr zutraut als Morgan Stanley

Seine optimistische Einschätzung begründet Wilson mit der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und den langfristigen Chancen durch künstliche Intelligenz. Zwar hätten der Abbau von Momentumpositionen, Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen, geopolitische Konflikte und die Unsicherheit vor den US-Zwischenwahlen seit Juni für erheblichen Druck an den Aktienmärkten gesorgt. Einen großen Teil dieser Belastungen sieht der Stratege inzwischen jedoch verarbeitet.

In einem Interview mit CNBC am 20. Oktober 2026 sprach Wilson von den letzten Phasen der laufenden Marktkorrektur. Allerdings rechnete er zunächst noch mit zwei bis drei Wochen erhöhter Volatilität, bevor sich der Markt zum Jahresende stärker entwickeln könnte. Bis Mitte 2027 hält er einen Anstieg des S&P 500 auf 8.500 Punkte für möglich. Damit geht er über das offizielle Kursziel von Morgan Stanley hinaus.

Auch die hohen Zinsen hält Wilson nicht zwangsläufig für ein Hindernis. Eine Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von rund fünf Prozent sei angesichts eines nominalen Wirtschaftswachstums von etwa sieben Prozent verkraftbar. Entscheidend sei, dass die US-Notenbank mit ihrer Geldpolitik die wirtschaftliche Expansion nicht abwürge. Die hohen Anleiherenditen spiegelten aus seiner Sicht vor allem das kräftige Wachstum wider.

Warum die Börsenkorrektur noch nicht ausgestanden ist

Am 9. November bekräftigte Wilson seine Einschätzung, dass sich die seit Monaten laufende Korrektur ihrer Schlussphase nähert. Einen genauen Zeitpunkt für das Ende der Abwärtsbewegung wollte er allerdings nicht nennen. Vielmehr hielt er einen möglichen Boden des S&P 500 in einer Spanne zwischen 7.100 und 7.300 Punkten für denkbar. Erst danach könnte der Index nach seiner Einschätzung wieder in Richtung 8.000 Punkte bis zum Jahresende steigen.

Wilson zufolge hatte sich die Schwäche an den Aktienmärkten bereits seit Monaten unter der Oberfläche ausgebreitet. Mehr als die Hälfte der Aktien aus dem Russell 3000 war seit ihren jeweiligen Höchstständen um mindestens 20 Prozent gefallen. Der S&P 500 hatte sich dagegen vergleichsweise lange gehalten, weil wenige große Unternehmen den Index stützten. Mit den jüngsten Verlusten habe der Leitindex nun einen Teil der zuvor verborgenen Marktschwäche nachgeholt. Auch deshalb betrachtet Wilson die jüngste Korrektur nicht als Ende des Aufwärtstrends.

Zusätzliche Zuversicht schöpft er aus der historischen Entwicklung nach US-Zwischenwahlen. Die sechs bis zwölf Monate nach solchen Wahlen seien für Aktienmärkte häufig besonders günstig verlaufen. Wilson sieht darin einen weiteren möglichen Rückenwind für die kommenden Monate.

Halbleiteraktien werden für Mike Wilson wieder interessant

Besonders deutlich wird Wilsons optimistische Haltung bei Halbleiteraktien. Nach dem kräftigen Ausverkauf sieht er in dem Sektor inzwischen wieder Einstiegsmöglichkeiten. Nach seinen Angaben waren Chipaktien von ihren Höchstständen zeitweise um rund 40 Prozent gefallen. Bei einzelnen Titeln hatten die Verluste sogar 70 bis 80 Prozent erreicht.

Die Phase, in der Anleger bei Halbleiterwerten besonders vorsichtig sein sollten, habe im Juni und Juli gelegen. Nach der inzwischen erfolgten Korrektur hält Wilson die Bewertungen vieler Titel wieder für interessanter. Er bevorzugt allerdings Unternehmen mit hoher Qualität, soliden Bilanzen und starken Cashflows gegenüber den weniger robusten Aktien, die zuvor besonders stark von der KI-Euphorie profitiert hatten.

An seinen langfristigen Erwartungen für die KI-Infrastruktur hält Wilson ebenfalls fest. Trotz der Diskussionen über die hohen Investitionssummen geht er davon aus, dass die Unternehmen ihre Ausgaben für den Ausbau der Infrastruktur fortsetzen werden. Das dafür benötigte Kapital sei bereits aufgenommen worden. Der Markt preise inzwischen einen langsameren Investitionspfad ein, was aus seiner Sicht gerade eine interessante Einstiegsgelegenheit eröffne. Allerdings könne es noch ein bis zwei Wochen dauern, bis sich diese Einschätzung am Markt durchsetze.

Das größte Risiko sieht Wilson am KI-Kreditmarkt

Seine optimistische Einschätzung bedeutet allerdings nicht, dass Wilson die Risiken ausblendet. Besonders aufmerksam verfolgt er die Entwicklung der Kreditaufschläge bei Unternehmen, die den Ausbau der KI-Infrastruktur finanzieren. Eine Ausweitung dieser sogenannten Credit Spreads könnte aus seiner Sicht problematischer werden als steigende Renditen von US-Staatsanleihen. Schließlich stammt ein wesentlicher Teil des Kapitals für die umfangreichen KI-Investitionen aus dem Kreditmarkt.

Damit hängt ein wichtiger Teil seines positiven Szenarios davon ab, dass die Finanzierung des KI-Ausbaus nicht ins Stocken gerät. Sollten sich die Kreditbedingungen deutlich verschlechtern, könnte dies die Investitionsbereitschaft der Unternehmen belasten und damit auch die Erwartungen an die weitere Entwicklung der Technologiebranche dämpfen.

Was Wilsons Prognose für Anleger bedeutet

Mit seinem Ziel von 8.500 Punkten bis Mitte 2027 signalisiert Wilson weiteres Aufwärtspotenzial für den US-Aktienmarkt. Seine persönliche Prognose liegt damit über dem offiziellen Kursziel von Morgan Stanley. Der Weg dorthin dürfte seiner Einschätzung zufolge allerdings nicht geradlinig verlaufen. Seine jüngste Einschätzung einer möglichen Bodenbildung zwischen 7.100 und 7.300 Punkten zeigt, dass er kurzfristig durchaus noch mit erheblichen Rücksetzern rechnet.

Für Anleger rücken damit mehrere Entwicklungen in den Mittelpunkt: die Stabilisierung des Aktienmarktes, die weitere Finanzierung der KI-Investitionen und die Entwicklung der Halbleiteraktien. Besonders bei den Chipherstellern sieht Wilson nach den deutlichen Verlusten wieder Chancen, setzt dabei aber auf Unternehmen mit solider finanzieller Basis.

Ob sich seine optimistische Prognose erfüllt, hängt letztlich davon ab, ob die wirtschaftliche Expansion anhält und die Investitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich die erwarteten Erträge liefern. Die Entwicklung der Kreditaufschläge dürfte dabei ein wichtiger Gradmesser bleiben.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.at

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