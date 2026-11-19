Bullish ließ sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bullish die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,7 Millionen USD – ein Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bullish 76,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at