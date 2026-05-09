Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.05.2026 13:30:00

Bullish on Robotaxis? This Is the Stock To Buy (Hint: It's Not Tesla or Alphabet)

For nearly a decade, technologists and business titans have predicted that self-driving cars are on the verge of going mainstream.Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk has been talking up his vision of a robotaxi network for more than a decade, despite relatively little to show for it.However, it now seems that the dream of self-driving cars is coming closer to reality. Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Waymo, the industry leader, is now performing 500,000 fully autonomous rides per week in 11 cities. Tesla has begun offering a small-scale robotaxi network in Austin, Dallas, Houston, and the Bay Area, and has ambitions of rapidly expanding it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
28.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
27.04.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
24.04.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Tesla Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bullish 43,66 5,97% Bullish
Tesla 362,05 3,49% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen