Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.05.2026 13:30:00
Bullish on Robotaxis? This Is the Stock To Buy (Hint: It's Not Tesla or Alphabet)
For nearly a decade, technologists and business titans have predicted that self-driving cars are on the verge of going mainstream.Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk has been talking up his vision of a robotaxi network for more than a decade, despite relatively little to show for it.However, it now seems that the dream of self-driving cars is coming closer to reality. Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Waymo, the industry leader, is now performing 500,000 fully autonomous rides per week in 11 cities. Tesla has begun offering a small-scale robotaxi network in Austin, Dallas, Houston, and the Bay Area, and has ambitions of rapidly expanding it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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