Bulmetal AD Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bulmetal AD Registered präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bulmetal AD Registered ein EPS von 0,270 EUR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 13,2 Millionen EUR, gegenüber 17,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at