Bulmetal AD Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bulmetal AD Registered gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,02 BGN. Ein Jahr zuvor waren 0,110 BGN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,2 Millionen BGN – das entspricht einem Minus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,0 Millionen BGN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at