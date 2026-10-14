Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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14.10.2026 12:10:00
Bumble: Dating-App für 1,3 Milliarden Dollar verkauft
Bumble revolutionierte einst das Onlinedating, Gründerin Whitney Wolfe Herd ließ Frauen bei Anfragen den Vortritt. Doch das Geschäftsmodell schwächelt, nun schlägt eine Investmentfirma rund um einen Ex-Meta-Manager zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Bumble Inc
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14.10.26
|Bumble: Dating-App für 1,3 Milliarden Dollar verkauft (Spiegel Online)
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04.08.26
|Ausblick: Bumble legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Bumble gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bumble Inc
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