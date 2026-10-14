Bumble Aktie

Bumble für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wert eingebrochen 14.10.2026 09:13:00

Bumble-Aktie vor dem Aus: Investmentfirma übernimmt Dating-Plattform

Bumble-Aktie vor dem Aus: Investmentfirma übernimmt Dating-Plattform

Die Dating-App Bumble wird für 1,3 Milliarden Dollar übernommen und von der Börse genommen. Damit liegt der Verkaufspreis weit unter dem früheren Börsenwert von 14 Milliarden Dollar.

Die Dating-App Bumble, die Frauen die Initiative überließ und damit den Markt aufmischte, ist für 1,3 Milliarden Dollar verkauft worden. Käufer ist eine Investmentfirma, wie Bumble mitteilte. Sie wird das Unternehmen mit der Übernahme von der Börse nehmen. Der Preis von umgerechnet 1,16 Milliarden Euro ist zugleich ein Bruchteil des einstigen Börsenwerts – und ein kräftiger Aufschlag auf die aktuellen Kurse. Bumble und Konkurrenten wie Tinder macht zu schaffen, dass vor allem bei jüngeren Nutzern das Interesse am Online-Dating nachließ.

Bumble weit unter früherem Börsenwert verkauft

Beim Börsengang Anfang 2021 hatte Bumble noch einen Marktwert von rund 14 Milliarden Dollar erreicht. Vergangene Woche war die Firma rund 340 Millionen Dollar wert. Gründerin Whitney Wolfe Herd, die einst auch an der Gründung von Tinder beteiligt war, versuchte bei Bumble, Frauen die Hauptrolle zu geben: Nur sie durften bei der App Unterhaltungen anfangen. Diese Einschränkung wurde im August fallengelassen, während Bumble mit Umsatzrückgängen kämpfte.

Investmentfirma Ithaca übernimmt die Dating-App

Käufer der App ist die Investmentfirma Ithaca Holdings, hinter der unter anderem John Hegeman steht, ein früherer Top-Manager des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Ithaca gibt als Ziel an, in Unternehmen zu investieren, die das Leben von Menschen in einer von Künstlicher Intelligenz veränderten Welt bereichern. Hegeman und der Ithaca-Mitgründer Ravi Gupta sollen laut Mitteilung der Unternehmen Co-Chefs von Bumble werden.

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Octus im Visier: LSEG verhandelt über Übernahme - Anleger schicken Aktie auf Talfahrt
Galderma-Aktie im Fokus: Milliardenübernahme soll Hautpflegegeschäft stärken
Vollübernahme von Waipu.tv: freenet baut TV-Geschäft aus - Aktie gefragt

Bildquelle: Boumen Japet / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bumble Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Bumble Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bumble Inc 5,95 56,58% Bumble Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex verbuchen zur Wochenmitte kleine Gewinne. An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch vorwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen