Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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13.10.2026 03:50:47
Bumble bought for $1.3bn in 'bet on the future of humanity'
The dating app which recently ditched its "women-first" chat rule could be bought by an investment firm.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Bumble Inc
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14.10.26
|Bumble: Dating-App für 1,3 Milliarden Dollar verkauft (Spiegel Online)
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04.08.26
|Ausblick: Bumble legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Bumble gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bumble Inc
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