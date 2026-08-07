Bumble legte Quartalsergebnis vor

Bumble hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,84 USD gegenüber -2,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,19 Prozent auf 210,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 248,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at