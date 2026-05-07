Bumble präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bumble hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bumble 0,130 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Bumble mit einem Umsatz von insgesamt 212,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,05 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at