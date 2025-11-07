Bumble präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bumble äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -5,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,03 Prozent auf 246,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bumble 273,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at