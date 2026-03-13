Bumble stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bumble ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bumble die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,33 Prozent auf 224,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 261,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,030 USD gegenüber -4,610 USD im Vorjahr verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 965,66 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at