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01.06.2026 06:31:29
Bumech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bumech hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 40,02 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Bumech im vergangenen Quartal 38,4 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bumech 87,1 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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