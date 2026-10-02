Bumech präsentierte Quartalsergebnisse

Bumech hat am 30.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,09 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,470 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 87,82 Prozent zurück. Hier wurden 13,6 Millionen PLN gegenüber 111,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at