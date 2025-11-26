Bumech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bumech stellte am 24.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -1,440 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 65,0 Millionen PLN, gegenüber 86,7 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at