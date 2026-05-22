Bumi Armada Bhd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bumi Armada Bhd hat am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 MYR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 35,32 Prozent auf 306,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Bumi Armada Bhd 474,0 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at