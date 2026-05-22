|
22.05.2026 06:31:29
Bumi Armada Bhd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bumi Armada Bhd hat am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,01 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 MYR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 35,32 Prozent auf 306,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Bumi Armada Bhd 474,0 Millionen MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!