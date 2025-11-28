Bumi Armada Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bumi Armada Bhd hat am 27.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,02 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bumi Armada Bhd 0,040 MYR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 34,64 Prozent auf 360,7 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 551,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at