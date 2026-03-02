Bumi Armada Bhd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bumi Armada Bhd hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 MYR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 533,0 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 347,1 Millionen MYR.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,070 MYR. Im Vorjahr waren 0,110 MYR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bumi Armada Bhd 1,59 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,30 Milliarden MYR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at