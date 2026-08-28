|
28.08.2026 06:31:29
Bumi Armada Bhd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bumi Armada Bhd hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde mit 0,01 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Umsatzseitig standen 335,2 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bumi Armada Bhd 407,1 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX vor ruhiger Eröffnung -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert starten, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen erwartet wird. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.