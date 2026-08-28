Bumi Armada Bhd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bumi Armada Bhd hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde mit 0,01 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig standen 335,2 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bumi Armada Bhd 407,1 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at