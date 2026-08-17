Bumrungrad Hospital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bumrungrad Hospital hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,38 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,34 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,23 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bumrungrad Hospital einen Umsatz von 6,00 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at