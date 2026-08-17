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17.08.2026 06:31:29
Bumrungrad Hospital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bumrungrad Hospital hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,38 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,34 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Bumrungrad Hospital im vergangenen Quartal 6,23 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bumrungrad Hospital 6,00 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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