Bumrungrad Hospital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bumrungrad Hospital hat am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,56 THB gegenüber 2,46 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6,49 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,38 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at