Bumrungrad Hospital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bumrungrad Hospital hat am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Bumrungrad Hospital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,56 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 THB je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Bumrungrad Hospital im vergangenen Quartal 6,49 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bumrungrad Hospital 6,38 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at