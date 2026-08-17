Bumrungrad Hospital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bumrungrad Hospital hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bumrungrad Hospital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,710 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent auf 191,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at