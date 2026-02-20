20.02.2026 06:31:28

Bumrungrad Hospital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bumrungrad Hospital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Bumrungrad Hospital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,37 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,39 THB je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,52 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bumrungrad Hospital einen Umsatz von 6,45 Milliarden THB eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,45 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,78 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,95 Prozent zurück. Hier wurden 25,13 Milliarden THB gegenüber 25,63 Milliarden THB im Vorjahr generiert.

