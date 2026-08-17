Bumrungrad Hospital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bumrungrad Hospital hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2,38 THB. Im letzten Jahr hatte Bumrungrad Hospital einen Gewinn von 2,34 THB je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bumrungrad Hospital in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,23 Milliarden THB im Vergleich zu 6,00 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at