20.02.2026 06:31:28

Bumrungrad Hospital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bumrungrad Hospital präsentierte in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 THB gegenüber 2,39 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,52 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 6,45 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,45 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Bumrungrad Hospital 9,78 THB je Aktie verdient.

Bumrungrad Hospital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,13 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,63 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen