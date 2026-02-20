|
Bumrungrad Hospital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bumrungrad Hospital präsentierte in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 THB gegenüber 2,39 THB im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,52 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 6,45 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,45 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Bumrungrad Hospital 9,78 THB je Aktie verdient.
Bumrungrad Hospital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 25,13 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,63 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
