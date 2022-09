Bund beendet Beteiligung an Lufthansa mit Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) ist nach über zwei Jahren bei der Deutschen Lufthansa mit einem Gewinn von 760 Millionen Euro ausgestiegen. "Die Stabilisierung der Deutschen Lufthansa AG ist erfolgreich abgeschlossen. Die für den WSF insgesamt erzielten Erlöse aus der Veräußerung der Aktienbeteiligung in Höhe von 1,07 Milliarden Euro übersteigen den zum Erwerb der Beteiligung eingesetzten Betrag von 306 Millionen Euro deutlich", sagte Jutta Dönges, die den WSF als Geschäftsführerin der Finanzagentur verantwortet. Die Beteiligung des WSF sei nun beendet und die Lufthansa liege wieder in privaten Händen.

Der Luftfahrtsektor gehörte im Jahr 2020 zu der ökonomisch am härtesten von der Corona-Pandemie getroffenen Branchen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds vereinbarte mit der Deutschen Lufthansa AG im Juni 2020 nach beihilferechtlicher Genehmigung durch die EU-Kommission Stabilisierungsmaßnahmen von bis zu 6 Milliarden Euro. Hiervon wurden dem Luftfahrtunternehmen 5,7 Milliarden Euro als stille Einlagen gewährt, 300 Millionen Euro wurden dem Unternehmen durch den Erwerb von Aktien zugeführt, wodurch eine Aktienbeteiligung des WSF von rund 20 Prozent aufgebaut wurde.

Die Lufthansa führte die stillen Einlagen des WSF bis November 2021 vollständig zurück. Nach einem Teilverkauf seiner Aktien und der anschließenden Beteiligung an der Kapitalerhöhung im Jahr 2021 betrug der Anteil des WSF noch 14,09 Prozent. Am 28. Juli 2022 meldete der WSF noch einen Aktienanteil nach einem weiteren Teilverkauf von 9,92 Prozent. Der WSF hat seine zuletzt verbliebene Aktienbeteiligung nun im Rahmen einer Blockplatzierung an internationale Investoren vollständig veräußert.

