Bund begrüßt Tennets Überlegungen zu Verkauf des Deutschlandgeschäfts

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Ankündigung des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet begrüßt, einen Verkauf seiner deutschen Aktivitäten an die Bundesrepublik zu prüfen. Ministeriumssprecherin Beate Baron sagte, die Gespräche mit der niederländischen Regierung dauerten dazu noch an und daher könne sie keine weiteren Details nennen.

Nach Aussage von Tennet, das in den Niederlanden und in großen Teilen Deutschlands ein verbundenes Übertragungsnetz betreibt, ist ein hoher Eigenkapitalbedarf für die hohen Investitionen in das deutsche Netz nötig. Laut Tennet liegt der Bedarf für Deutschland derzeit bei 15 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat daher nach eigenen Angaben Gespräche mit der deutschen Regierung aufgenommen, um die Möglichkeit eines vollständigen Verkaufs der deutschen Aktivitäten zu akzeptablen Bedingungen auszuloten.

Baron betonte, dass angesichts der Energiewende Investitionen nötig seien. "Wir brauchen für die Energiewende einen beschleunigten Netzausbau. Der hat eine hohe Bedeutung. Damit sind auch natürlich Investitionen in den Netzausbaumaßnahmen verbunden. Deswegen führen wir die Gespräche mit den Niederländern sehr konstruktiv und vertrauensvoll", sagte Baron.

Tennet betreibt und besitzt nach eigenen Angaben in den Niederlanden und Deutschland über 24.500 Kilometer Hochspannungsleitungen und -kabel, womit insgesamt 42 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Strom versorgt werden.

