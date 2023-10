Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch zu Steuerverschwendung vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler präsentiert am Dienstag (11.00 Uhr) in Berlin sein neues Schwarzbuch zur Verschwendung von Steuergeldern. Anhand von 100 neuen Beispielen aus Kommunen sowie auf Landes- und Bundesebene will der Verband auf den sorglosen Umgang mit Steuermitteln hinweisen. Die Auflistung "Die öffentliche Verschwendung 2023/24" ist bereits die 51. Ausgabe des Schwarzbuches. In einem Sonderkapitel nimmt der Steuerzahlerbund die Öffentlichkeitsarbeit der Politik und damit die Frage der Abgrenzung von Aufklärung und Eigenwerbung auf Kosten der Steuerzahler unter die Lupe./mee/DP/he