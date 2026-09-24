Bund-Emissionsplanung für 4. Quartal gegenüber Jahresvorausschau unverändert

DOW JONES--Die Emissionsplanung des Bundes für das vierte Quartal 2026 bleibt gegenüber der im Dezember 2025 veröffentlichten Jahresvorausschau unverändert. Über Kapitalmarktinstrumente beschafft sich der Bund somit 59 Milliarden Euro, über Geldmarktinstrumente 47 Milliarden Euro. Hinzu kommt noch eine Emission Grüner Anleihen, deren Volumen noch offen ist.

Wie die zuständige Finanzagentur am Donnerstag mitteilte, werden die fehlenden Angaben der jeweils zweiten Anleihe bei den Multi-ISIN-Auktionen (14.10., 04.11. und 11.11.) in der Woche vor dem Termin bekannt gegeben werden. Gleiches gelte für die Emissionen im grünen Segment.

Nachfolgend eine Übersicht der avisierten Emissionen:

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KAPITALMARKTINSTRUMENTE

Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN

ment zeit Mio EUR

06.10.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 13.12.2028 DE000BU22155

07.10.2026 Bund 7 Neuemission 4.000 15.11.2033 DE000BU27022

13.10.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075

14.10.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2056 DE000BU2D012

Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000

20.10.2026 Grüne Emission

27.10.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155

28.10.2026 Bund 10 Aufstockung 5.500 15.08.2036 DE000BU2Z072

03.11.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 08.10.2031 DE000BU25075

04.11.2026 Bund 15/20 Aufstockung 1.000 15.05.2041 DE000BU2F009

Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000

11.11.2026 Bund 30 Aufstockung 1.500 15.08.2056 DE000BU2D012

Bund 15/20/30 Aufstockung 1.000

17.11.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 13.12.2028 DE000BU22155

18.11.2026 Bund 7 Aufstockung 3.000 15.11.2033 DE000BU27022

25.11.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.08.2036 DE000BU2Z072

01.12.2026 Bobl 5 Aufstockung 4.500 08.10.2031 DE000BU25075

08.12.2026 Schatz 2 Aufstockung 4.000 13.12.2028 DE000BU22155

Summe 4. Quartal 59.000 (ohne Grüne Bundeswertpapiere)

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GELDMARKTINSTRUMENTE

Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN

ment zeit Mio EUR

05.10.2026 Bubill 3 M Aufstockung 3.000 13.01.2027 DE000BU0E360

05.10.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 14.07.2027 DE000BU0E436

12.10.2026 Bubill 6 M Aufstockung 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402

12.10.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 12.10.2027 DE000BU0E469

19.10.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394

19.10.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 15.09.2027 DE000BU0E451

02.11.2026 Bubill 3 M Aufstockung 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386

02.11.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 18.08.2027 DE000BU0E444

09.11.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402

09.11.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 12.10.2027 DE000BU0E469

16.11.2026 Bubill 6 M Aufstockung 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410

16.11.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 16.11.2027 DE000BU0E477

23.11.2026 Bubill 3 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394

23.11.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 15.09.2027 DE000BU0E451

30.11.2026 Bubill 5 M Aufstockung 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410

30.11.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 16.11.2027 DE000BU0E477

07.12.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 16.06.2027 DE000BU0E428

Summe 4. Quartal 47.000

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September 24, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)